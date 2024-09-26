Вединговые аппараты и автоматы с зарядкой установлены на станциях Троицкой линии метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 20 аппаратов с кофе, водой, снеками, а также автоматов с арендой переносной зарядки установлены на станциях новой Троицкой линии столичного метро. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

"На 4 станциях новой Троицкой линии разместили вендинговые автоматы, которыми пассажиры воспользовались уже более 13 тысяч раз", – цитирует его московский Дептранс.

Автоматы и аппараты можно найти на первом выходе с "Тютчевской", на втором и первом выходах "Генерала Тюленева" и на первом выходе "Университета Дружбы Народов". Кроме того, вендинговые автоматы и переносную зарядку можно найти на выходах 3–6 и 7–8 на "Новаторской".

Ранее Сергей Собянин сообщал, что столица к 2030 году планирует поставить в метро около 2 тысяч вагонов, поэтому доля новинок увеличится до 95%. Сейчас в городе ходят 6 600 вагонов, более 5 000 из которых относятся к составам нового поколения.

