Аренда зонтов стала доступна на станции метро "Москва-Сити"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На станции столичного метрополитена "Москва-Сити" заработала аренда зонтов в сервисе "ЗонтБери", рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"ЗонтБери" – это еще одно удобное и доступное решение, которое обеспечивает дополнительный комфорт жителей и гостей столицы в условиях переменчивой погоды", – цитируют вице-мэра в пресс-службе Дептранса.

За время пилотного проекта специалисты установили шесть таких аппаратов на станциях "Физтех" рядом с первым выходом, "Яхромская" также около выхода № 1, "Лианозово" между выходами № 1, 2–5, 6 и 7, а также на "Марьиной Роще" около четвертого выхода.

Узнать стоимость тарифов, правила пользования, задать свой вопрос или оставить отзыв о работе сервиса можно на сайте.

Тем временем в столичном метро завершилась установка "зимних" дверей. В вестибюли метрополитена вернули более шести тысяч вторых дверей. В поездах переключили на зимний режим систему кондиционирования. Благодаря этому тепло будет сохраняться как на станциях, так и в поездах.

Ликсутов напомнил, что комплекс мероприятий для подготовки к холодам проводится каждую осень. Он подчеркнул, что столичная подземка дважды в год готовит инфраструктуру к смене сезонов – летнего и зимнего.