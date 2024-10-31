В столичном метро завершена установка "зимних" дверей

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Московском метрополитене завершена установка "зимних" дверей. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, в вестибюли метрополитена вернули более шести тысяч вторых дверей. В поездах переключили на зимний режим систему кондиционирования. Благодаря этому тепло будет сохраняться как на станциях, так и в поездах.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что комплекс мероприятий для подготовки к холодам проводится каждую осень. Он подчеркнул, что столичная подземка дважды в год готовит инфраструктуру к смене сезонов – летнего и зимнего.

"Работы начинаем заранее, чтобы при изменении погоды температура на станциях и в поездах оставалась комфортной. Следим за тем, чтобы пользоваться Московским транспортом было удобно в любое время года, такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин", – уточнил заммэра.

Ранее специалисты АО "МТ ППК" начали подготовку всего подвижного состава к зимнему периоду. В ходе осмотра специалисты проверили 504 вагона собственных и арендованных электропоездов.

Работники обращают внимание на состояние и убеждаются в исправности запорных устройств форточек салонов, уплотнений и запорных устройств автоматических, салонных дверей. Помимо этого, сотрудники компании уделяют внимание работе вентиляции при ее переводе на зимний режим, исправность систем отопления и климатических установок.

Накануне зимы проверки затрагивают и наземный транспорт в парках Мосгортранса. К настоящему моменту сезонный техосмотр прошли около пяти тысяч автобусов и свыше двух тысяч электробусов. Так, в салонах автобусов и электробусов было проведено тестирование систем отопления и климат-контроля. Вместе с тем специалисты уплотнили двери, окна и люки. Кроме того, в рамках подготовки к зиме проводятся теоретические и практические занятия с водителями.