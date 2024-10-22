Специалисты начали подготовку поездов Московско-Тверской ППК к зиме

Фото: телеграм-канал "Московско-Тверская ППК"

Специалисты АО "МТ ППК" начали подготовку всего подвижного состава к зимнему периоду, передает пресс-служба компании.

По данным перевозчика, в ходе осмотра специалистами осуществляется проверка 504 вагонов собственных и арендованных электропоездов. Работники обращают внимание на состояние и убеждаются в исправности запорных устройств форточек салонов, уплотнений и запорных устройств автоматических, салонных дверей и переходных площадок, а также проверяют целостность межвагонных соединений.

Помимо этого, сотрудники компании уделяют внимание работе вентиляции при ее переводе на зимний режим, исправность систем отопления, климатических установок, аудиооповещения и видеонаблюдения в салонах вагонов. Также проводится проверка исправности систем подогрева туалетных комплексов, лобовых стекол, зеркал заднего вида, пожарной сигнализации, наличие огнетушителей и необходимого инвентаря.

Накануне зимы проверки затрагивают и наземный транспорт в парках Мосгортранса. К настоящему моменту сезонный техосмотр прошли около 5 тысяч автобусов и свыше 2 тысяч электробусов. Так, в салонах автобусов и электробусов было проведено тестирование систем отопления и климат-контроля. Вместе с тем специалисты уплотнили двери, окна и люки. Кроме того, в рамках подготовки к зиме проводятся теоретические и практические занятия с водителями.