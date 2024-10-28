Новые обозначения появились на схеме столичного метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новые обозначения появились на схеме метро Москвы после запуска первой очереди Троицкой линии и станции "Потапово" красной ветки. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводятся на портале мэра и правительства столицы.

"Пока участок Троицкой линии от "Тютчевской" до "Новомосковской" не будет открыт, на навигационном элементе мы разместили временный желтый стикер. Позже его снимут, чтобы схема метро стала актуальной. На цифровых экранах на станциях и в поездах указываем только открывшийся участок "Новаторская" – "Тютчевская", – пояснил он.

Геометрия Сокольнической и Солнцевской линий на схеме изменилась, чтобы вместить новые обозначения. Кроме того, корректировки внесли в расположение Калужско-Рижской, Солнцевской линий и МЦД-4. Новую ветку изобразили изумрудным цветом.

Также на схеме можно увидеть, на каких станциях созданы условия для самостоятельного перемещения маломобильных граждан. Пиктограммы, в свою очередь, указывают на станции с перехватывающими парковками.

Пассажиры могут ознакомиться со схемой в поездах и на станциях метрополитена, МЦК и МЦД. Актуальная схема также есть в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Ранее на "Марьиной Роще" была установлена цифровая стойка "Живое общение" с аватаром чат-бота Александры. Вместе с тем пассажиры получили возможность проходить на станцию через новые турникеты.

Здесь также появилась интерактивная навигация. Гости и жители Москвы смогли оставить свои отзывы о нововведениях при помощи QR-кодов, которые находятся на навигационных стелах и цифровых плакатах.

