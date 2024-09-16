Стойка "Живое общение" установлена на станции БКЛ "Марьина Роща"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Цифровая стойка "Живое общение" была установлена на станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Марьина Роща", сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

С ее помощью пассажиры могут получить ответ на любой вопрос от 3D-образа чат-бота Александры, а также проложить маршрут на интерактивной схеме метрополитена. Кроме того, стойка может в любое время проконсультировать их. Также там можно будет приобрести сувенирную продукцию, пополнить или купить проездной билет и изучить схему станции.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что Сергей Собянин открыл первые в России цифровые транспортные объекты в конце августа. Речь идет в том числе о стойке на станции "Марьина Роща".

В конце июня на всех стойках "Живое общение" в московском метро появились цифровые планшеты. Используя их, горожане могут оставить отзыв или сообщить о неработающей стойке. Также с их помощью пассажиры могут узнать о сервисах метро, контакт-центре "Московский транспорт", новинках и акциях сувенирных магазинов и вакансиях городского транспорта.