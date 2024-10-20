Проекторы начали работать на станции БКЛ "Марьина Роща"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Система из 11 мини-проекторов, встроенных в светильники, начала работать над эскалаторами станции Большой кольцевой линиии метро (БКЛ) "Марьина Роща", рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Теперь пассажиры метрополитена Москвы получают пожелания отличного дня и хорошей дороги, спускаясь на станцию и поднимаясь к выходам, а также могут увидеть на стенах актуальный прогноз погоды.

"Наша цель, которую поставил Сергей Собянин, – сделать московский транспорт еще более ориентированным на потребности пассажиров. В этом нам помогают современные информационные технологии, которые уже объединяются с нашими сервисами", – приводит слова Ликсутова портал мэра и правительства города.

Он также напомнил, что в конце августа начали работать первые в России цифровые транспортные объекты. Они появились на станции "Марьина Роща" и в терминале № 1 московского городского вокзала "Нижегородская".

Кроме проекторов, на "Марьиной Роще" была установлена цифровая стойка "Живое общение" с аватаром чат-бота Александры. Вместе с тем пассажиры получили возможность проходить на станцию через новые турникеты. На станции также появилась интерактивная навигация. Гости и жители Москвы смогли оставлять свои отзывы о нововведениях при помощи QR-кодов, которые находятся на навигационных стелах и цифровых плакатах.