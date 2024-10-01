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01 октября, 10:37

Транспорт

Пользователи построили маршруты в приложении "Метро Москвы" более 650 млн раз за 7 лет

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажиры построили маршруты в приложении "Метро Москвы" свыше 650 миллионов раз за 7 лет, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

При этом в число наиболее популярных районов города, по территории которых прокладывались маршруты, вошли Красносельский, Алексеевский и Некрасовка.

Пользователи приложения "Метро Москвы" также могут контролировать свои платежные средства, видеть степень загруженности вагонов метро в режиме онлайн и обращаться к чат-боту Александре, отметил Ликсутов.

"Продолжаем развивать возможности транспортных онлайн-сервисов с учетом пожеланий пассажиров, как поручил Сергей Собянин", – подчеркнул глава ведомства.

Между тем пассажиры московского транспорта могут пользоваться виртуальной "Тройкой". С ее помощью было оплачено более миллиона поездок. Ликсутов рассказал, что пассажиры выпустили в приложении "Метро Москвы" уже свыше 65 тысяч виртуальных карт.

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