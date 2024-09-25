Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более миллиона поездок в Москве пассажиры оплатили с помощью виртуальной "Тройки". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, пассажиры выпустили в приложении "Метро Москвы" уже свыше 65 тысяч виртуальных карт. Для того чтобы пройти по цифровой карте "Тройка" в метро, на МЦК, МЦД и речном транспорте, необходимо поднести экран телефона с активным QR-кодом к считывателю на турникете. В наземном транспорте нужно лишь отсканировать QR-код на экране валидатора камерой смартфона.

"Время от покупки билета до валидации составляет менее минуты. Такой способ оплаты не только удобен, но и экологичен", – отметил Ликсутов.

Жители столицы активировали баланс "Тройки" и карты москвича на турникетах уже свыше 2,5 миллиона раз. Такая возможность появилась у москвичей в мае. Раньше пассажирам приходилось прикладывать карту к желтыми терминалам. Теперь билет записывается сразу в момент оплаты.

