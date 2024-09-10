На цифровых станциях городского транспорта появились QR-коды для обратной связи

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

QR-коды разместили на цифровых станциях городского транспорта в Москве. Они появились на "Марьиной Роще" Большой кольцевой линии метро и терминале № 1 вокзала Нижегородская, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Их можно отсканировать на навигационных стелах с картой местности и схемой метро перед входом, в вестибюле и на платформе на "Марьиной Роще" и терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская, цифровых плакатах на платформе и в вестибюле на обеих цифровых станциях", – говорится в сообщении.

Благодаря обратной связи сотрудники транспорта определят наиболее востребованные новинки и подумают над расширением проекта.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, оценить транспортные объекты можно, отсканировав QR-код на любом из 15 новых устройств на первых в России цифровых станциях.

Между тем в Москве с 2011 года построили и реконструировали 119 станций метро. В городе закончены работы на первом участке Троицкой линии с четырьмя станциями – "Новаторская", "Университет дружбы народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская". Также открыто движение на станции "Потапово" красной ветки, а на Рублево-Архангельской линии продолжаются работы.

