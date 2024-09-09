Пешеходный переход построен под Каспийской улицей и путями МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Под Каспийской улицей и путями МЦД-2 в районе Царицыно открыт пешеходный переход, связавший жилые кварталы с парком около Нижнего Царицынского пруда. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного Депстроя Рафика Загрутдинова.

Загрутдинов отметил, что город уделяет особое внимание безопасности граждан. Для этого возводятся новые искусственные сооружения, например переходные переходы под действующими направлениями МЦД.

Новый пешеходный переход обеспечит безопасный и комфортный проход горожан под проезжей частью в районе перекрестка улицы Медиков с Каспийской улицей, а также через ж/д пути Курского направления Московской железной дороги. Благодаря этому появится дополнительный доступ к территории музея-заповедника "Царицыно" и зоне отдыха "Борисовские пруды", указал он.

Длина нового сооружения составляет 100 метров. Кроме самого перехода, для удобства жителей смонтированы четыре лестничных схода и три лифта. На прилегающей территории уложили 1,22 гектара газонов, высадили 60 деревьев и более 1,6 тысячи кустарников.

Ранее сообщалось, что велопешеходный мост через Нагатинский затон уже готов на две трети. Он свяжет жилую застройку со станцией БКЛ "Нагатинский Затон". Также благодаря ему москвичи и туристы смогут быстрее добираться до станций метро и ТЦ, рассказывал Сергей Собянин.

Длина моста составляет 216 метров. Сейчас рабочие опускают пролетное строение на опорные части, строят подпорную стену и устраивают инженерные коммуникации. Завершить работы планируется в этом году.