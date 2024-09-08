08 сентября, 17:10Мэр Москвы
Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Нагатинский затон
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Велопешеходный мост через Нагатинский затон готов на две три. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.
Мост свяжет жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со станцией Большой кольцевой линии "Нагатинский Затон", а также обеспечит альтернативный пешеходный маршрут, благодаря которому москвичи смогут быстрее добираться до станций метро и ТЦ, рассказал мэр.
Длина моста – 216 метров. В данный момент рабочие опускают пролетное строение на опорные части, строят подпорную стену и устраивают инженерные коммуникации. Завершить работы планируется в 2024 году.
По словам Собянина, новый мост будет в форме полумесяца. Для того, чтобы подчеркнуть его выразительность, разработана концепция деликатного освещения основных конструкций.
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