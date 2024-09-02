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02 сентября, 07:15

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Старый пешеходный мост начали разбирать на станции Щербинка

Старый пешеходный мост начали разбирать на станции Щербинка

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На станции Щербинка в ТиНАО начали разбирать старый пешеходный мост. Это нужно для продолжения строительства современного и безопасного городского вокзала, который улучшит жизнь тысяч пассажиров. Рядом с ним появятся удобные подъезды для машин и общественного транспорта, а для пешеходов организуют новые маршруты.

Самая активная работа идет ночью, чтобы демонтаж не мешал движению поездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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