Более 22 тысяч человек посетили Московский медиафестиваль в день открытия

Фото: пресс-служба Московского медиафестиваля

Более 22 тысяч человек посетили Московский медиафестиваль в день его открытия. На площадке уже прошло более 30 образовательных сессий и 20 развлекательных активностей.

Программу первого дня фестиваля открыла пленарная сессия "Медиа будущего сегодня". Гостям рассказали, что представляет из себя текущая медиасреда. На площадке фестиваля заработали пять тематических зон, в которых созданы пространства для разной по возрасту, уровню подготовки и мотивации аудитории.

В шатрах "Обучение" и "Герои медиа" проходят экспертные лекции и дискуссии, а также встречи со знаменитостями и лидерами мнений, готовыми раскрыть свои профессиональные секреты. В рамках зоны "Ярмарка медиаизданий" гостей фестиваля ждут 50 стендов издательских домов и представителей книжной индустрии, где можно познакомиться с продукцией.

В ходе развлекательной программы посетителей приглашают отдохнуть, найти новые хобби и идеи для собственных творческих проектов. В зоне "Развлечение" эксперты пригласили гостей на тематические показы мультфильмов, мастер-классы и конкурсы, а зона "Вдохновение" встретила гостей креативными инсталляциями.

1 сентября на ВДНХ гости смогут побывать на лекциях и интерактивах.

"Сфера медиа – обширное и динамично развивающееся направление, ежегодно меняющееся и обновляющееся, которое привлекает внимание многих молодых специалистов, студентов и выпускников. Особенно в момент выбора профессии. Этот интерес подтверждается в том числе и тем, какое количество молодежи мы увидели на Московском медиафестивале в первый день", – рассказал гендиректор Центра развития бизнес-коммуникаций, генеральный продюсер Московского медиафестиваля Валентин Смоляков.

В 18:00 на площадке фестиваля начнется "Ночь пожирателей российской рекламы", в рамках которой зрителям покажут лучшие рекламные ролики страны.

Между тем познавательные лекции, спортивные тренировки, музыкальные представления, экскурсия по центру столицы и интеллектуальные игры пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" 1 сентября. Дети от 9 до 12 лет смогут поучаствовать в интеллектуальной игре по истории, архитектуре и географии Москвы. 1 сентября Тина Канделаки организует для них "Академиков 2030". Викторина пройдет на площадке арт-пространства "Паркинг-галерея" в парке "Зарядье".

