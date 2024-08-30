Лекции и музыкальные представления пройдут на форуме-фестивале "Москва 2030" в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Познавательные лекции, спортивные тренировки, музыкальные представления, экскурсия по центру столицы и интеллектуальные игры пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в выходные, 31 августа и 1 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

В зале "Москва" Гостиного Двора состоится открытая дискуссия "Учебный год без вредя для здоровья: частые ошибки родителей " 31 августа с 14:00 до 15:00. Эксперты столичных департаментов здравоохранения и образования расскажут о правильном питании школьников, режиме дня, выборе портфеля и обуви.

В этот же день с 12:00 до 13:30 гостей форума приглашают на малую сцену в "Лужниках" на тренировку с командой Smstretching. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Спортивные выходные". Кроме того, открытые чемпионаты по разным видам фиджитал-спорта организуют на молодежной точке "Телепорт" в Парке Горького 31 августа и 1 сентября с 16:00 до 18:00.

Для интересующихся новыми технологиями подготовили познавательные встречи. В лектории павильона № 1 в Экспоцентре на Краснопресненской набережной посетители узнают о беспилотниках.

Руководитель направления коммуникации, заведующая кафедрой Института компьютерных наук Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Ксения Кузнецова проведет лекцию о генеративных нейросетях и искусственном интеллекте в малом амфитеатре технологического университета "МИСиС" с 16:00 до 17:00 31 августа. Она расскажет, как передовые Al-технологии помогают создавать умные решения для качественной городской среды.

Более того, в рамках форума на выходных для гостей подготовили яркие вокальные выступления и представления. С 12:00 до 13:00 1 сентября в зале "Москва" в Гостином Дворе для детей представят детскую симфоническую сказку "Петя и волк". Постановка познакомит детей со звучанием различных инструментов и погрузит их в мир классики.

На той же площадке 1 сентября с 15:00 до 16:00 актер театра и кино, поэт Антон Шагин презентует свою новую книгу стихов "Шагомер". В нее вошли тексты, созданные с 2019 по 2023 год и посвященные переосмыслению личных чувств автора и его воспоминаний.

Для любителей истории столицы 31 августа с 16:00 до 18:00 пройдет экскурсия "Стрелка Балчуга – центр экономики Москвы пяти веков". Гости пройдутся по Болотной площади, посмотрят на здания бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь" и корпуса бывшей Голутвинской мануфактуры.

Дети от 9 до 12 лет смогут поучаствовать в интеллектуальной игре по истории, архитектуре и географии Москвы. 1 сентября Тина Канделаки организует для них "Академиков 2030". Викторина пройдет на площадке арт-пространства "Паркинг-галерея" в парке "Зарядье".

Между тем с начала работы форума в молодежном пространстве "Телепорт" в Парке Горького прошло уже более 400 мероприятий. В "Арт-кластере" со вторника по воскресенье организовывают флешмобы, показы отечественных фильмов под открытым небом и выступления молодых артистов. По выходным здесь проходят танцевальные батлы.

