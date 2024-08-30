Мастер-классы и чемпионаты пройдут на форуме-фестивале "Москва 2030" в сентябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Мастер-классы, чемпионаты и флешмобы пройдут на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в сентябре. До 8 сентября гости смогут узнать о перспективных профессиях, сконструировать город в виртуальной реальности, посмотреть фильмы под открытым небом и поучаствовать в танцевальных батлах, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, с начала работы форума в молодежном пространстве "Телепорт" в Парке Горького прошло уже более 400 мероприятий.

"Площадка отражает важные направления для молодежи – это творчество, карьера, спорт, урбанистика и компетенции будущего", – отметила она.

В пространстве есть пять зон. В "Арт-кластере" со вторника по воскресенье организовывают флешмобы, показы отечественных фильмов под открытым небом и выступления молодых артистов. По выходным здесь проходят танцевальные батлы. На площадке, посвященной профессиям, со вторника по воскресенье гости могут побывать на карьерных консультациях и тестированиях.

Работа третьей зоны основывается на развитии творческих способностей и эмоционального интеллекта. С 3 по 6 сентября здесь москвичи смогут нарисовать картины жидким акрилом, сделать леденцы и интерьерные свечи.

В "Пространстве будущего" со вторника по воскресенье посетителей приглашают изобразить свой идеальный город с помощью VR-шлема и джойстиков. В конце работы форума-фестиваля на основе этих предложений создадут общую визуализацию. На "Арене спорта" по выходным проводятся открытые чемпионаты по бадминтону, пинг-понгу и фиджитал-играм.

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Зарядье" запустили 3D-тур масштабной мультимедийной экспозиции "Город будущего". На онлайн-экскурсии все желающие смогут подробно рассмотреть уже построенные объекты спортивных, образовательных и медицинских кластеров, а также современное жилье, дороги, благоустроенные парки и набережные.

