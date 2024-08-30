Развлекательные и познавательные программы пройдут в Москве в День знаний

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Развлекательные и познавательные программы подготовили в столице в честь Дня знаний. Москвичей ждут лекции, мастер-классы, квесты и экскурсии, сообщается на портале мэра и правительства города.

С 10:00 до 19:00 в Музее космонавтики пройдет интерактивный квест "Школьные годы космонавтов". Ребята узнают, какие предметы любили Юрий Гагарин, Алексей Леонов и другие космонавты.

Летчик-космонавт Герой Советского Союза Александр Лавейкин проведет для школьников лекцию "Профессия – космонавт". На ней в 12:00 он расскажет о том, что необходимо сделать, чтобы отправиться в космос. О черных дырах гости смогут узнать на лекции в 14:00. Ее проведет преподаватель астрономии Вероника Беляева.

В 16:30 ребят приглашают на встречу "Исследования и эксперименты на МКС". Космический инженер Илья Овчинников расскажет, как на орбитальной станции изучают поведение живых организмов, физику плазмы и другие процессы.

Вместе с тем 1 сентября в детском инжиниринговом центре робототехники и инноваций "КулибинПРО" школьники смогут узнать о профессиях будущего. Участие в мероприятии будет осуществляться по входным билетам в центр "Космонавтика и авиация".

В Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева в День знаний организуют занятия и экскурсии. В павильоне № 31 "Геология" с 14:00 до 17:00 пройдет научный мастер-класс "Палеопазл". Здесь же с 13:00 до 16:00 состоится занятие "Зоопарк в капле воды".

Большую праздничную программу подготовил также и ландшафтный парк "Остров мечты". Посетителям покажут театральный перформанс "Бал снов". Актеры представят сценки с акробатическими трюками. Спектакль будет повторяться каждый час в течение дня.

Более того, для горожан организуют творческие мастер-классы по декорированию масок для сна или по созданию аромасвечей с собственным дизайном. Занятия состоятся с 12:00 до 18:00 на площади Москвы.

В свою очередь, Государственный музей обороны Москвы проведет бесплатные экскурсии и образовательные программы. С 12:00 до 13:00 состоится обзорная экскурсия "Великий подвиг защитников Москвы", с 14:00 до 15:30 – программа "Оружие защитников Москвы", а с 16:00 до 17:00 – экскурсия по выставке "Брест – Москва – Брест. 1941–1944".

В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына для детей и родителей организуют бесплатную обзорную экскурсию. Гости узнают о жизни в эмиграции писателей Ивана Бунина и Владимира Набокова, поэтессы Марины Цветаевой, авиаконструктора Игоря Сикорского и других.

Помимо этого, мероприятия пройдут и в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Посетителей приглашают стать участниками мастер-классов и дискуссий, послушать лекции, сыграть в интеллектуальные и подвижные игры, узнать о востребованных профессиях, получить новые знания и написать исторический диктант.

В День знаний на подиуме "Археология" желающим расскажут интересные факты об обитателях Московского зоопарка, также на площадке в "Музеоне" для юных гостей проведут мастер-класс по основам инженерного дела. Участники возведут свои первые мосты, построят прототипы московских зданий и объектов транспортной инфраструктуры.

