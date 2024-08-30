Неделю финансовой грамотности в "Зарядье" посетили более 35 тыс человек

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

Неделю финансовой грамотности в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" посетили более 35 тысяч гостей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие для всей семьи проходило в "Зарядье" с 23 по 29 августа. Ведущие эксперты поделились с гостями марафона практическими советами и помогли разобраться в управлении личными и семейным финансами.

По словам главы департамента финансов Елены Зяббаровой, на неделе была не только теория, но и разнообразные практические занятия, мастер-классы, открытые разговоры и кинолектории. Для юных участников организовали финансовое приключение с интерактивными играми, мультфильмами, квизами и викторинами.

"Мы стремимся сделать каждое наше мероприятие не просто познавательным, но и увлекательным. Важно, чтобы финансовое просвещение приносило пользу жителям и помогало повышать их благосостояние. Финансово грамотные горожане – залог устойчивого развития мегаполиса. Они создают культуру разумного потребления и сбережения, формируют здоровую экономическую среду", – подчеркнула она.

В День знаний гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" смогут принять участие в мастер-классах и дискуссиях, послушать лекции, а также сыграть в интеллектуальные и подвижные игры. Юных участников мероприятий познакомят с профессиями и технологиями будущего.

На подиуме "Археология" желающим расскажут интересные факты об обитателях Московского зоопарка, а на площадке в "Музеоне" для юных гостей проведут мастер-класс по основам инженерного дела.

В детской зоне павильона № 1 Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр" на мастер-классе по робототехнике участникам расскажут, что такое смарт-хаб и как устроены датчики и моторы. На подиуме "Наука" в "Музеоне" пройдет практический мастер-класс, где ребятам помогут провести первые химические опыты.

Камерный симфонический оркестр и народный артист России Евгений Редько представят гостям музыкальное произведение Сергея Прокофьева "Петя и волк" в зале "Москва" Гостиного Двора. На мультимедиаплощадке "Город будущего" продюсер Тина Канделаки проведет викторину "Академики-2030".

