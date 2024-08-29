В День знаний "Москва 2030" познакомит с профессиями и технологиями будущего

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В День знаний гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" смогут принять участие в мастер-классах и дискуссиях, послушать лекции, а также сыграть в интеллектуальные и подвижные игры. Юных участников мероприятий познакомят с профессиями и технологиями будущего, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, на подиуме "Археология" желающим расскажут интересные факты об обитателях Московского зоопарка, также на площадке в "Музеоне" для юных гостей проведут мастер-класс по основам инженерного дела. Участники возведут свои первые мосты, построят прототипы московских зданий и объектов транспортной инфраструктуры.

В детской зоне павильона № 1 Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр" на мастер-классе по робототехнике участникам расскажут, что такое смарт-хаб и как устроены датчики и моторы. На подиуме "Наука" в "Музеоне" пройдет практический мастер-класс, где ребятам помогут провести первые химические опыты.

Кроме того, камерный симфонический оркестр и народный артист России Евгений Редько представят гостям музыкальное произведение Сергея Прокофьева "Петя и волк" в зале "Москва" Гостиного Двора. Также о цифровом искусстве поговорят в малом амфитеатре парка "Зарядье".

На мультимедиаплощадке "Город будущего" продюсер Тина Канделаки проведет викторину "Академики-2030". В малом амфитеатре парка "Зарядье" можно будет узнать о том, какие возможности предоставляет Москва людям творческих профессий, а в Музее транспорта Москвы расскажут о путешествиях российских императоров и знаменитостей прошлых веков.

Отметить День первокурсника можно будет на молодежной точке "Телепорт" в Парке Горького. Также для гостей будет работать мультиспортивная площадка, которая состоит из 18 тематических зон. Посетить ее смогут гости ежегодного семейного фестиваля "Дети будущего".

Узнать о работе площадок форума-фестиваля можно на официальном сайте.

При этом экспозиция "Эволюция. От происхождения видов до робототехники", расположенная в парке искусств "Музеон", стала одной из самых посещаемых на форуме-фестивале. Экспонаты на выставке рассказывают гостям о том, как Земля выглядела несколько миллионов лет назад.

Специально для юных посетителей поставили тематический поезд, две горки в форме динозавров и четыре площадки для раскопок окаменелостей. Кроме того, желающим предлагают примерить промышленный экзоскелет. Конструкция весит от одного до 3,7 килограмма и позволяет поднять груз до 50 килограммов.

