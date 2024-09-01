Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 22:30

Город

Новый кампус частной школы открылся в Хамовниках 1 сентября

Новый кампус частной школы открылся в Хамовниках 1 сентября

Более 1,5 млн учащихся примут московские школы, детсады и колледжи

Более 1,5 млн детей и подростков примут школы и детсады в этом году

Жители Москвы рассказали, как идет подготовка к новому учебному году

Новую линейку единых учебников по истории представили в Москве

"Мой район. Новости": школу № 37 обновили в Раменском районе Москвы

Новости часа: подписан договор на поставку 41 состава электропоездов для ВСМ

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий столичных стационаров

Жители столицы поделились, сколько потратили на школьные канцтовары

Новости часа: Собянин утвердил строительство двух общественно-деловых центров в ТиНАО

Новый кампус частной школы "Новый взгляд" открылся 1 сентября в Хамовниках на территории жилого комплекса "Садовые кварталы". Школа рассчитана на 540 учеников с 1 по 11 класс. Площадь нового здания превышает 18 тысяч квадратных метров.

В частную школу в этом году из 800 желающих приняли 270 детей. С 2021 года учреждение работало для детей младшего школьного возраста и располагалась в усадьбе Трубецких.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика