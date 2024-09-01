01 сентября, 22:30Город
Новый кампус частной школы открылся в Хамовниках 1 сентября
Новый кампус частной школы "Новый взгляд" открылся 1 сентября в Хамовниках на территории жилого комплекса "Садовые кварталы". Школа рассчитана на 540 учеников с 1 по 11 класс. Площадь нового здания превышает 18 тысяч квадратных метров.
В частную школу в этом году из 800 желающих приняли 270 детей. С 2021 года учреждение работало для детей младшего школьного возраста и располагалась в усадьбе Трубецких.
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