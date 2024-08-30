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Новости

30 августа, 06:30

Новости

Новая школа в Филимонковском районе сможет принять 1,1 тыс учеников

Новая школа в Филимонковском районе сможет принять 1,1 тыс учеников

Новости часа: новый волонтерский центр открылся на северо-востоке Москвы

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Собянин: новое здание школы в Филимонковском районе примет учеников 2 сентября

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В Филимонковском районе готовится к открытию новая школа. Современное здание примет первых учеников 2 сентября. Корпус рассчитан на 1 100 учеников.

Всего к началу учебного года в городе откроют 31 обновленную школу. Как отметил Сергей Собянин, за последние 13 лет в столице появились 628 новых образовательных учреждений. В планах на ближайшие два года – построить еще порядка 200 новых объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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