Новая школа в Филимонковском районе сможет принять 1,1 тыс учеников

В Филимонковском районе готовится к открытию новая школа. Современное здание примет первых учеников 2 сентября. Корпус рассчитан на 1 100 учеников.

Всего к началу учебного года в городе откроют 31 обновленную школу. Как отметил Сергей Собянин, за последние 13 лет в столице появились 628 новых образовательных учреждений. В планах на ближайшие два года – построить еще порядка 200 новых объектов.

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