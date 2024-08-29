Здание Рижского вокзала в Москве откроется 1 сентября

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Здание Рижского вокзала откроется для пассажиров 1 сентября. Тогда же возобновится движение пригородных поездов на станции Москва-Рижская, сообщается в телеграм-канале РЖД.

С этого дня на станцию будут прибывать и отправляться семь пар электричек в будние дни и восемь – по выходным. В основном это поезда дальних маршрутов до станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская и Румянцево. Первая электричка отправится из Москвы до Волоколамска в 05:18.

На Рижском вокзале для пассажиров будут доступны залы ожидания, билетные кассы, санитарные комнаты и медпункт.

Станцию закрыли на реконструкцию 1 марта 2023 года. За это время специалисты переустроили пути станции для запуска МЦД-4, а также перевели систему управления движением на цифровую, что обеспечит надежность работы железнодорожной автоматики.

Кроме того, там построили две новые платформы длиной 270 метров. Их оборудовали навесом на всю длину, энергоэффективным освещением, динамической и статической навигацией.

Ранее в Москве стартовал ремонт здания Ленинградского вокзала. Его планируют интегрировать в систему столичного транспорта. Поезда дальнего следования и электрички продолжают прибывать на платформы вокзала, но маршруты прохода к ним изменились.

Стремительному развитию транспортного комплекса столицы способствует запрос москвичей на высочайший уровень сервиса и налаженный механизм обратной связи московского Дептранса с жителями. Об этом ранее заявил инженер-изобретатель, член Общественного совета при Минтрансе России Алексей Кучмин.

Он подчеркнул, что город сегодня оказывает беспрецедентную поддержку разработчикам новых технологий, благодаря чему в столице реализуются по-настоящему прорывные проекты.