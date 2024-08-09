График поездов на МЦД-4 и МЦД-2 изменится в августе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве в августе изменится расписание некоторых пригородных поездов Киевского, Горьковского направлений МЖД, МЦД-4 и МЦД-2. Об этом сообщают пресс-служба Московской железной дороги и столичный Дептранс.

Так, с 22:35 пятницы до 22:35 воскресенья 9–11 августа, 16–18 августа и 23–25 августа на Киевском направлении будут капитально ремонтировать пути. В этот период движение поездов на перегоне Москва-Сортировочная – Киевская – Солнечная пройдет по соседнему пути.

Также 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 августа с 00:00 до 05:00 на Горьковском направлении будут проводиться работы по модернизации контактной сети.

В связи с этим у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Кроме того, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту, а часть поездов временно выведут из расписания.

С 22:00 до 05:20 10–15 августа изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2. Так, в вечернее время часть поездов МЦД отменена, а интервалы движения после 23:00 увеличены и составят 20–30 минут.

Отмечается, что в это время будут реконструировать станцию Щербинка.

На Ярославском и Казанском вокзалах появятся дополнительные места в залах ожидания. Это связано с тем, что Ленинградский вокзал с 11 августа будет закрыт на реконструкцию. В пресс-службе РЖД отметили, что в рамках ремонта специалисты сделают перепланировку внутренних помещений, приведут в порядок фасад зданий и благоустроят территорию рядом с вокзалом.

