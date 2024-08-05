Расписание поездов на двух направлениях МЦД-4 изменится в августе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание ряда поездов на Калужском и Нижегородском направлениях МЦД-4 изменится в августе, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что изменения в графике назначены с 22:35 пятницы до 22:35 воскресенья с 9 по 11, с 16 по 18, с 23 по 25 августа. Так, часть поездов на Калужском направлении будет отменена, у части составов изменят набор остановок, а интервалы движения увеличатся от 30 минут до 1,5 часа. Несмотря на сокращение маршрута части поездов от и до Солнечной и Переделкино, движение до Киевского вокзала сохранят в полном объеме.

На центральном участке МЦД от Минской до Площади трех вокзалов также будут увеличены интервалы вплоть до 50 минут, а часть поездов отменят. На Нижегородском направлении введут аналогичные меры, некоторые составы пройдут от и до Площади трех вокзалов и Минской, а интервалы увеличат до 20 минут. Такие окна нужны для ремонта инфраструктуры между Солнечной, Очаково и Поклонной.

Ранее РЖД анонсировали изменения в расписании ряда пригородных поездов Казанского направления МЖД с 1 августа. Тогда причиной указывалась модернизация железнодорожной инфраструктуры. Так, в четверги и пятницы, 1–2, 8–9, 15–16, 22–23 и 29–30 августа, на перегоне Кривандино – Черусти в дневные часы будут проводиться капитальные ремонтные работы контактной сети.

