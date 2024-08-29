Около 500 специалистов представили результаты работы эндоскопических центров в Москве

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Около 500 ведущих специалистов московских больниц и поликлиник в рамках научно-практической конференции "Итоги работы эндоскопических центров за 2021–2024 годы", которая началась на форуме–фестивале "Территория будущего. Москва 2030", представили результаты работы и новейшие разработки. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Во время создания эндоскопических центров мы впервые заговорили про бесшовный клиентский путь, сформировали инфраструктуру на базе стационаров, которая работает в интересах амбулаторно-поликлинической службы, и начали работу в цифровой среде", – передает портал mos.ru слова вице-мэра.

Ракова подчеркнула, что центры начали оказывать влияние на раннее выявление онкологических заболеваний. Оно увеличилось с 40 до 54%.

При создании таких центров специалисты руководствовались эффективностью и безопасностью, квалифицированными кадрами и обеспечением большого потока пациентов.

На сегодняшний день в Москве открыты четыре высокопотоковых эндоскопических центра: в Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С. П. Боткина, городской клинической больнице имени В. М. Буянова, в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" и в Московском клиническом научно-практическом центре имени А. С. Логинова.

При обнаружении небольшого новообразования врачи способны его удалить во время исследования. Пациента могут направить в стационар для лечения. Вместе с тем образцы тканей отправляются в одну из столичных специализированных патоморфологических лабораторий. При подтверждении наличия злокачественного новообразования пациента прикрепляют к одному из центров амбулаторной онкопомощи.

Ранее пациенты московских онкологических клиник определили лучшие стационары для лечения. Лидером стал онкологический центр № 1 ГКБ имени Юдина. Он улучшил свои показатели. Специалисты стали быстрее проводить онкоконсилиумы и назначать необходимые исследования. Благодаря этому стало удобнее записываться на прием к профильным специалистам.

