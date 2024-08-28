Пациенты московских онкоклиник выбрали лучший стационар для лечения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пациенты московских онкологических клиник определили лучшие стационары для лечения. Лидером стал онкологический центр № 1 ГКБ имени Юдина, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В рейтинге представлены успехи московской онкологической службы, в частности, улучшение качества специализированной медицинской помощи и условий для пациентов. Это не только некий показатель статуса, стимулирующий развитие онкоклиник, но и возможность оперативно и полностью, учитывая мнение пациентов, корректировать работу", – отметила она.

По словам вице-мэра, центр Юдина улучшил свои показатели. Специалисты стали быстрее проводить онкоконсилиумы и назначать необходимые исследования. Благодаря этому стало удобнее записываться на прием к профильным специалистам.

Кроме того, согласно результатам опросов, пациенты клиник за первое полугодие оказались лучше информированы о своем лечении. Они остались довольны врачами, стали четко понимать, какие исследования и процедуры необходимо пройти.

Помимо центра Юдина, в рейтинг попали онкологический центр № 1 городской клинической больницы имени Юдина, московский клинический научный центр имени Логинова, московская городская онкологическая больница № 62, московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", городская клиническая больница имени Боткина.

Рейтинг размещен на сайте департамента здравоохранения столицы. Он составляется, основываясь на мнении пациентов и объективных медицинских показателях работы стационаров.

Горожане, которые проходят лечение, могут оценить качество работы клиники. При составлении рейтинга учитывается осведомленность пациентов о результатах исследований, проведенных консилиумов, возможных осложнениях и ходе лечения. Обратную связь от пациентов собирают персональные помощники, которые сопровождают человека на каждом этапе лечения.

Медицинская составляющая основывается на соблюдении клиентских путей, которые представляют из себя четкий и понятный маршрут по разным онкологическим заболеваниям с пошаговыми алгоритмами действий. Они устанавливают последовательность лечебно-диагностического процесса.

Ранее ученые РТУ МИРЭА разработали препарат на основе хлорина, который позволит улучшить диагностику и лечение онкологических заболеваний. По словам исследователей, препарат создан на основе природоподобных технологий, что делает его намного безопаснее аналогов.

