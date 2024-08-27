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27 августа, 13:30

Общество

В преддверии Дня знаний Музей Победы подготовил масштабные мероприятия

В преддверии Дня знаний Музей Победы подготовил масштабные мероприятия

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Музей Победы подготовил специальные мероприятия ко Дню знаний, сообщила пресс-служба учреждения. Мероприятия для школьников и их родителей пройдут в главном здании музея, в музее "Г.О.Р.А." и на территории мемориального комплекса на Поклонной горе.

Мастер-классы, концерты и чаепития у самовара пройдут для гостей форума-фестиваля "Москва 2030". 27 августа в Московском государственном академическом театре "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной пройдет мастер-класс по актерскому мастерству на раскрепощение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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