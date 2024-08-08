Собянин сообщил о создании в Москве кинокластера мирового уровня

Киностудия имени Горького станет частью кинокластера мирового уровня. Здания модернизируют и строят новые – так площадь студии вырастет почти вдвое. Там появятся современные съемочные павильоны, студии виртуальных декораций, монтажа и цветокоррекции.

Модернизацию киностудии лично контролирует Сергей Собянин. Он выразил надежду, что в конце 2025 года завершат основные строительные работы в Киностудии имени Горького.

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