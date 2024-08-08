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08 августа, 07:30

Новости

Собянин сообщил о создании в Москве кинокластера мирового уровня

Собянин сообщил о создании в Москве кинокластера мирового уровня

Собянин: направляем московских врачей для оказания помощи в Курской области

Новости часа: модернизацию киностудии имени Горького планируется завершить в конце 2025

Новости часа: Москва готова принять пострадавших из Курской области

Новости часа: московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области

Новости часа: Собянин назвал, какие ключевые объекты построят в Москве в 2024–2025 годах

Новости часа: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Собянин рассказал, как изменится Киностудия им Горького после модернизации

Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Собянин: направляем московских врачей для оказания помощи в Курской области

Киностудия имени Горького станет частью кинокластера мирового уровня. Здания модернизируют и строят новые – так площадь студии вырастет почти вдвое. Там появятся современные съемочные павильоны, студии виртуальных декораций, монтажа и цветокоррекции.

Модернизацию киностудии лично контролирует Сергей Собянин. Он выразил надежду, что в конце 2025 года завершат основные строительные работы в Киностудии имени Горького.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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