Собянин: около 100 тыс детей обучаются в школах искусств Москвы

В детских школах искусств и других творческих образовательных учреждениях Москвы обучается примерно 100 тысяч ребят. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

У учащихся есть возможность побороться за гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства. В частности, талантливая молодежь соревнуется в 34 номинациях, включая фортепиано, оркестр, ансамбль, хоровое пение и многие другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.