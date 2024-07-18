Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 09:00

Новости

Собянин: около 100 тыс детей обучаются в школах искусств Москвы

Собянин: около 100 тыс детей обучаются в школах искусств Москвы

Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Новости часа: основные строительные работы на Южной рокаде завершатся до конца года

Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится девять образовательных учреждений

Собянин: в районе Коммунарка будет введено еще около 20 школ и детсадов

Новости часа: Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки

Новости часа: в 2024 году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Сергей Собянин рассказал о развитии района Коммунарка

Собянин: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

В детских школах искусств и других творческих образовательных учреждениях Москвы обучается примерно 100 тысяч ребят. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

У учащихся есть возможность побороться за гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства. В частности, талантливая молодежь соревнуется в 34 номинациях, включая фортепиано, оркестр, ансамбль, хоровое пение и многие другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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