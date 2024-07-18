18 июля, 09:00Новости
Собянин: около 100 тыс детей обучаются в школах искусств Москвы
В детских школах искусств и других творческих образовательных учреждениях Москвы обучается примерно 100 тысяч ребят. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.
У учащихся есть возможность побороться за гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства. В частности, талантливая молодежь соревнуется в 34 номинациях, включая фортепиано, оркестр, ансамбль, хоровое пение и многие другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.