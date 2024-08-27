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27 августа, 07:00

Культура

Москвичам представили культурную афишу на 27 августа

Москвичам представили культурную афишу на 27 августа

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Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 27 августа. В программу мероприятий вошли две выставки, стрит-арт перформансы и кинопоказ. Так, в медиацентре "Зарядье" открылась шестая экспозиция "Арт-мастерская XXI", а в главном здании Музея современной истории России стартовала выставка "Как пройти в библиотеку?".

Кроме того, на спортивной площадке "Красного Октября" в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" проходят стрит-арт перформансы под названием "Коробка". А в кинотеатрах можно посетить спецпоказ фильма "Мад" с Мэтью Макконахи в главной роли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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