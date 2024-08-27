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Новости

27 августа, 07:30

Новости

Сергей Собянин рассказал о развитии киноиндустрии в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии киноиндустрии в Москве

Новости часа: территории более 120 школ и детсадов благоустроены в этом году

Собянин: флагманский центр больницы им Пирогова примет пациентов до конца года

Новости часа: территории более 120 школ и детсадов благоустроены в этом году

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий школ и детских садов

Собянин: основные работы во флагманском центре больницы им Пирогова завершены

Новости часа: столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта

Новости часа: городские сервисы помогут москвичам в подготовке к учебному году

Новости часа: в Москве началось тестирование инноваций по повышенным грантам

Собянин: в Москве более 240 площадок для тестирования новых технологий

В Москве создают широкие возможности для съемок кино любого жанра и исторической эпохи. В городе возводят тематические павильоны, изображающие платформы вокзалов, трапы самолетов, дороги, леса и целые поселения. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

Кроме того, в столице реализуют масштабный проект "Москва – город кино". Благодаря ему в распоряжении режиссеров и операторов появится более тысячи гектаров креативного пространства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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