Сергей Собянин рассказал о развитии киноиндустрии в Москве

В Москве создают широкие возможности для съемок кино любого жанра и исторической эпохи. В городе возводят тематические павильоны, изображающие платформы вокзалов, трапы самолетов, дороги, леса и целые поселения. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

Кроме того, в столице реализуют масштабный проект "Москва – город кино". Благодаря ему в распоряжении режиссеров и операторов появится более тысячи гектаров креативного пространства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

