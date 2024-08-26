Космонавт Шкаплеров: талантливым разработчикам нужна поддержка государства и бизнеса

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Авиационная отрасль постоянно внедряет инновации и находит новые, более эффективные и удобные подходы для решения разных задач, однако такое движение вперед возможно только в том случае, если государство поддерживает разработчиков и помогает им демонстрировать новейшие решения, уверен летчик-космонавт, кандидат технических наук Антон Шкаплеров.

Одним из способов такой поддержки он назвал первый в России технологический конкурс инновационных решений для авиации "АвиаТех", который организован на базе Московского инновационного кластера.

"На протяжении всей своей истории авиационная отрасль постоянно разрабатывает технологии, которые позволяют повышать безопасность и уровень общего удобства пассажиров. Для этого необходимы новаторские улучшения от управления воздушным движением до передовых авиационных систем. Ни у кого не вызывает вопросов роль нашей страны в аэрокосмическом секторе. Современные отечественные проекты решают вопросы усовершенствования авионики, возможностей навигации и идентификации и, конечно, внедрения цифровых решений на основе искусственного интеллекта", – подчеркнул Шкаплеров.

Основная задача конкурса – выявление импортозамещающих решений для безопасной и комфортной перевозки пассажиров, которые будут внедряться в авиационную отрасль. Принять участие могут специалисты со всей России, разрабатывающие инновации для авиационной отрасли. Заявки принимаются до 1 сентября.

"Конкурс дает разработчикам возможность продемонстрировать свою работу крупным компаниям, которые смогут выбрать наиболее актуальные для себя решения и поддержать их дальнейшее развитие", – добавил он.

Важность конкурса, по словам Шкаплерова, заключается и в том, что принять участие могут не только компании авиаотрасли, но и производители из смежных сфер, если их разработки могут быть проработаны для авиации.

Ранее получатели повышенных грантов на тестирование инноваций начали испытания своих разработок в Москве, рассказывал Сергей Собянин. Речь идет о тех, кто реализует крупные проекты в области строительства, экологии и биофармацевтики. Первый грант уже выделен фирме, которая создала платформу для онлайн-стажировок IT-специалистов.

