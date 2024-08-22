"Моя Москва": Ольга Богданова. Часть 2

Ольгу Богданову привела в Москву мечта – стать актрисой. Еще студенткой она снялась в "12 стульях" Леонида Гайдая, но вместо кино она впоследствии выбрала театральную сцену, которой и служит уже больше 40 лет.

Гуляя по Мещанскому району Москвы, народная артистка России вспомнит, чем ей помогли Нина Сазонова и Алина Покровская, какой секрет хранил Владимир Зельдин и кого она боялась в коммуналке. Так какая же она – Москва Ольги Богдановой?

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