Собянин: поликлиника в Академическом районе начнет прием пациентов до конца 2024 года

Осенью 2024 года в Академическом районе столицы на улице Вавилова откроют головное здание поликлиники № 11. На данный момент там заканчивают чистовую отделку, налаживают инженерные сети. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Современный семиэтажный корпус будет в шесть раз больше старого. Пациентов будут принимать 100 врачей и более 60 сотрудников среднего медицинского звена, а медпомощь организуют по новому московскому стандарту.

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