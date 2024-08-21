Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 14:30

Новости

Собянин: поликлиника в Академическом районе начнет прием пациентов до конца 2024 года

Собянин: поликлиника в Академическом районе начнет прием пациентов до конца 2024 года

Новости часа: Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки БПЛА на Москву

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о десяти БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале "Москва 2030"

Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки беспилотников на Москву

"Мой район. Новости": 12 зарядных станций для электробусов установили в ЮВАО

Новости часа: более 20 соцобъектов построят в рамках инвестпроектов в Москве

"Мой район. Новости": обновленные детская и взрослая поликлиники в Зюзине откроются осенью

Новости часа: в Москве формируется мощнейший фармацевтический кластер

Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале "Москва 2030"

Осенью 2024 года в Академическом районе столицы на улице Вавилова откроют головное здание поликлиники № 11. На данный момент там заканчивают чистовую отделку, налаживают инженерные сети. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Современный семиэтажный корпус будет в шесть раз больше старого. Пациентов будут принимать 100 врачей и более 60 сотрудников среднего медицинского звена, а медпомощь организуют по новому московскому стандарту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика