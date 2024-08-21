Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

21 августа, 07:15

Новости

Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки беспилотников на Москву

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В ночь на 21 августа силы противовоздушной обороны перехватили в Подмосковье сразу несколько беспилотников, которые летели в сторону столицы. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, это была одна из самых масштабных попыток атаковать Москву за все время.

Первые сообщения о перехвате БПЛА в районе Подольска появились около 03:00. Всего на данный момент известно о десяти сбитых вражеских дронах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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