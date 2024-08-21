21 августа, 04:25Мэр Москвы
Собянин: силами ПВО уничтожены восемь летевших к Москве БПЛА
Фото: Министерство обороны РФ
Российские силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило еще один беспилотник, летевший на Москву", – заявил градоначальник.
По словам Собянина, на данный момент было сбито уже восемь вражеских беспилотников. На месте происшествия работают все службы.