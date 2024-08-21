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21 августа, 04:25

Мэр Москвы

Собянин: силами ПВО уничтожены восемь летевших к Москве БПЛА

Фото: Министерство обороны РФ

Российские силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило еще один беспилотник, летевший на Москву", – заявил градоначальник.

По словам Собянина, на данный момент было сбито уже восемь вражеских беспилотников. На месте происшествия работают все службы.

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