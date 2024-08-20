"Активные граждане" выберут самое вкусное московское мороженое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за лучшее мороженое столицы. Его проводят в рамках конкурса "Московское качество", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Жители будут выбирать среди претендентов, которые прошли два этапа отбора. Сначала организаторы составили рейтинг самых продаваемых десертов, а после среди покупателей провели опрос по их любимым маркам мороженого. Выбранные десерты направили на дегустацию и проверку в лаборатории. Таким образом, в финале оказалось 39 видов.

Всего подготовили семь номинаций: "Мороженое эскимо", "Мороженое в стаканчике", "Мороженое в вафельном рожке", "Мороженое "Лакомка", "Десерты", "Торт-мороженое" и "Лучшее мороженое "Сделано в Москве". В каждой горожане выберут по три победителя, их наградят в октябре. При этом производителям, чье мороженое признают лучшим, позволят размещать на упаковке знак "Московское качество".

В период с июня по июль столичные предприятия произвели 800 тонн мороженого. Также московские производители каждый год представляют новые варианты продукта, включая мороженое с пониженным содержанием жира, без сахара, веганское и даже обогащенное витаминами и кальцием.

Помимо этого, с начала купального сезона в Москве в летних кафе успели продать 11 тысяч напитков, 20 тысяч порций закусок и 4 тысячи порций мороженого. При этом в кафе заходил каждый 10-й посетитель городских бассейнов.