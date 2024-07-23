"Царьград": Nestle планирует возобновить производство батончиков KitKat

23 июля, 15:14Экономика
Фото: ТАСС/Zuma
Компания Nestle планирует возобновить производство шоколада KitKat. Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на собственный источник.
По его информации, батончик может появиться на прилавках уже этой осенью.
В марте 2022 года швейцарская компания объявила о прекращении продажи продукции брендов Nesquik и KitKat в России. Nestle приостанавливала производство, за исключением ряда товаров первой необходимости.
В декабре 2022 года также сообщалось, что Nestle проведет оптимизацию структуры бутиков Nespresso в России. Это было связано с приостановкой импорта продукции Nespresso и работой бутиков.
Nestle прекратила поставки популярного мороженого в Россию