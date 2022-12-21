Nestle проведет оптимизацию структуры бутиков Nespresso в РФ

Фото: ТАСС/Zuma

Швейцарская корпорация Nestle проведет оптимизацию структуры бутиков Nespresso в России. Об этом сообщает ТАСС.

"Импорт продукции Nespresso и работа бутиков Nespresso на российском рынке по-прежнему приостановлены. В этой связи мы оптимизируем текущую структуру бутиков", – рассказали в пресс-службе компании.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что производитель кофемашин и кофейных капсул Nespresso планирует отказаться от содержания монобрендовых бутиков в России. Ожидается, что бренд сохранит присутствие в РФ, но, вероятно, в формате оптового сотрудничества с ретейлерами.

В марте текущего года стало известно, что компания Nestle прекращает экспорт в Россию и импорт из страны продукции. Исключение составляют товары первой необходимости.

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