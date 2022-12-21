Nespresso закроет фирменные магазины в России – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso планирует закрыть свои фирменные магазины в России. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что двухэтажный флагманский магазин компании на Большой Дмитровке уже закрыт.

По данным источников издания, Nespresso не намерена покидать российский рынок. Наиболее вероятно, что компания переориентируется на сотрудничество с ретейлерами.

Бренд Nespresso принадлежит швейцарской Nestle. 11 марта стало известно, что компания приняла решение прекратить экспорт в Россию и импорт из страны своей продукции, за исключением товаров первой необходимости. Ограничения в том числе коснулись кофе Nespresso.



Компания Nestle прекращает поставки продуктов не первой необходимости

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