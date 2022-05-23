Nestle Srbija опровергла информацию о покупке российских активов Nespresso

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Слухи о том, что сербское подразделение Nestle приобрело российские активы бренда Nespresso, не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Информация, что сербская компания купила Nespresso в России, не является точной", – отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Nestle Srbija якобы выкупила активы Nespresso в РФ, благодаря чему бренд сможет вернуться на российский рынок.

11 марта стало известно, что швейцарский производитель продуктов питания Nestle принял решение прекратить экспорт в Россию и импорт из страны своей продукции, за исключением товаров первой необходимости. Ограничения коснулись детского питания, каш, лечебных кормов для домашних животных, а также кофе Nespresso и минеральной воды S.Pellegrino.

