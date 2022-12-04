Доминикана может начать поставки в РФ рома, кофе и авокадо через третьи страны

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Власти Доминиканы хотят наладить поставки в Россию рома, кофе, авокадо и сигар через третьи страны. Об этом рассказал посол республики в Москве Ханс Данненберг.

По его словам, Доминикана хочет плотно заняться экспортом кофе в РФ, так как российским путешественникам пришелся по душе напиток из этого государства.

"Когда туристы стали ездить в Доминикану, им очень понравился наш кофе, и в аэропорту даже стали размещать рекламу на русском языке со ссылкой, где этот кофе можно купить в Москве. Сейчас он тоже продается, но стоит подороже, в два раза примерно, за этот год объем сократился из-за трудностей в логистике. Но сейчас мы стараемся наладить поставки кофе через Ереван или Алматы, – цитирует Данненберга РИА Новости.

Посол добавил, что кофе также планируют завозить через Узбекистан и Таджикистан, а ром – через Армению.

Ранее руководитель Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш

рассказал, что Иран подписал с российской стороной меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов.

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