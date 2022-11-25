Путин заявил, что Россия не меняет своих планов по развитию страны

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Владимир Путин заявил, что Россия намерена сохранить планы по развитию страны. Такое мнение президент высказал на встрече с матерями военных, направленных в зону специальной военной операции.

"Мы же не меняем своих планов по развитию государства, по развитию страны, по развитию экономики, ее социальной сферы, по национальным проектам. У нас огромные, большие планы", – подчеркнул глава государства.

Все вопросы, которые будут стоять перед страной, будут решаться совместными усилиями, добавил Путин, причем как в процессе специальной военной операции, так и в во время "трудовых будней".

В пятницу, 25 ноября, Владимир Путин провел встречу с матерями находящихся в зоне специальной военной операции бойцов. Происходящие на Украине события президент России назвал "путем к очищению".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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