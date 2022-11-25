Путин назвал происходящие события путем к очищению

Фото: kremlin.ru

В предыдущие годы Россия жила "на чужой поляне", а происходящие сейчас события являются путем к внутреннему очищению. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с матерями участников спецоперации.

По его словам, власти страны придерживаются планов по развитию государства, экономики, соцсферы и национальных проектов, несмотря на СВО. Путин отметил, что перед страной стоят большие планы, осуществить которые получится только путем совместного решения проблем.

Президент добавил, что Москва оказалась в этой ситуации и в СВО благодаря тем, кто пытался управлять страной извне в 1990–2000-е годы. Он напомнил, что после распада СССР люди думали, что заживут как в Париже. Однако, указал глава государства, оказалось, что многим не хочется жить так, как в Париже. Все из-за того, заверил Путин, что на Западе совсем другой культурный код.

"Там просто родитель № 1 и родитель № 2. И гендеры там десятками измеряют. Что, какие там трансформаторы, я даже не понимаю, о чем они говорят", – сказал президент.

Ранее Путин заявил, что Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их в качестве пушечного мяса. Он добавил, что ВС РФ сталкиваются с теми, кто поставляет и платит. Он также объяснил, что на Украине совсем иная моральная атмосфера. В качестве примера он привел расстрел людей перед строем.



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