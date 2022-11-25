Путин: противники РФ обесценивают действия российских военных по защите Донбасса

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин заявил, что противники России действуют против страны в информационном пространстве. Их цель, по словам главы государства, заключается в том, чтобы обесценить действия Вооруженных сил РФ.

"...в информационной сфере тоже противник. <...> Они побуждают к деструктивным действиям, которые обнуляют то, дискредитируют то, ради чего ушел из жизни ваш сын", – заявил президент России на встрече с матерями военных, направленных в зону специальной военной операции.

Президент также заявил, что в информационном пространстве обесценивается благородный порыв по защите Донбасса, Запорожья и Херсона.

Владимир Путин добавил, что Россия добьется своих целей в ходе проведения СВО.

В пятницу, 25 ноября, президент России провел встречу с матерями военных, находящихся в зоне специальной военной операции. В ходе мероприятия Владимир Путин назвал всех участников СВО на Украине героями и подчеркнул, что это заслуга их матерей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Владимир Путин провел встречу с матерями мобилизованных

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