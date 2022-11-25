Путин заявил, что лично беседует с участниками СВО по телефону

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с матерями находящихся в зоне специальной военной операции бойцов заявил, что напрямую разговаривает по телефону с участниками СВО.

"Когда я с ними иногда говорю – я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо", – отметил он, уточнив, что звонки были организованы через матерей участников спецоперации.

Президент также назвал героями солдат, принимающих участие в боевых действиях, отметив, что только они знают, насколько их деятельность сопряжена с риском.

"Только они, сами ребята, знают, что они герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знает, какой это труд тяжелый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья", – подчеркнул глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече в Кремле с матерями российских военнослужащих обсудит все темы, которые они поднимут.

Он также уточнил, что на встречу были приглашены матери, чьи сыновья – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах ВС РФ и в настоящее время находятся в зоне проведения спецоперации или проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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