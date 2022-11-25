Путин обсудит с матерями военных РФ все темы, которые они поднимут

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече в Кремле с матерями российских военнослужащих обсудит все темы, которые они поднимут, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью РИА Новости он уточнил, что Путин также поздравит участниц встречи с наступающим Днем матери.

На встречу приглашены матери, чьи сыновья – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах ВС РФ и в настоящее время находятся в зоне проведения спецоперации или проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента сообщала, что в рамках мероприятия Путин также планирует обсудить боевые действия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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