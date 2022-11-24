Путин встретится с матерями участников СВО 25 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, встретится с матерями военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что мероприятие пройдет в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

В пресс-службе уточнили, что приглашены матери, чьи сыновья – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах ВС РФ и в настоящее время находятся в зоне проведения спецоперации или проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Кроме того, в тот же день президент РФ посетит торжественное мероприятие, посвященное 15-летнему юбилею госкорпорации "Ростех".

Ранее встречу Путина с матерями участников СВО анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент встретится с матерями мобилизованных россиян на этой неделе.

До этого газета "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента сообщала, что в рамках мероприятия Путин уделит внимание Дню матери и обсудит боевые действия.

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