Песков анонсировал встречу Путина с матерями мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин встретится с матерями мобилизованных россиян на этой неделе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента отметил, что глава государства часто проводит подобные встречи, однако не все они публичные. Песков указал, что российский лидер получает информацию о реальном положении дел из первых рук.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента сообщила, что Путин проведет встречу с матерями участников спецоперации в День матери, 27 ноября.

Один из собеседников рассказал, что президент уделит внимание празднику и обсудит боевые действия. Другой же сказал, что Путин придал Дню матери "новый стимул" после создания звания "Матери-героини".

До этого Путин заявлял о планах провести очную встречу по вопросам поддержки мобилизованных. Тогда он добавил, что встреча необходима для получения обратной связи.



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