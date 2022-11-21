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18:52

Общество

Песков пообещал своевременно сообщить о встрече Путина по поддержке мобилизованных

Фото: kremlin.ru

Кремль не анонсирует сроки проведения встречи Владимира Путина по вопросам поддержки мобилизованных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он пообещал своевременно сообщить о времени и формате проведения этого мероприятия.

О планах провести очную встречу по этому вопросу Путин заявил во время встречи с главой Тверской области Игорем Руденей 7 ноября. Президент подчеркнул, что эта встреча необходима для получения обратной связи. Позже Песков добавил, что по этому вопросу глава государства выступит в рамках отдельного мероприятия, не связанного с прямой линией.

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